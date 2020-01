Vidéo : du gameplay pour Flight Simulator 2020 (et c'est à tomber !)

Un Flight Simulator 2020 aux frontières du réel ?

Is this real life... 🤯 pic.twitter.com/Q9Dnp3Mnda — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) December 30, 2019

Vers un simulateur de vol à la fois sublime et complet

Source : wccftech

Ce nouvel épisode de la sagaest actuellement en cours de développement chez les français de Asobo Studio.Vous le savez sans doute, un nouveau Flight Simulator est actuellement en préparation , avec une sortie programmée cette année 2020 sur PC, mais également sur Xbox One, et la nouvelle Xbox attendue en fin d'année.Le nouvel opus, mis au point par Asobo Studio, promet d'être l'épisode le plus abouti, tant visuellement qu'au niveau de son contenu. Et force est d'admettre que les récentes vidéos de gameplay semblent confirmer ces promesses, nous faisant découvrir un jeu d'une beauté assez sidérante...Si la vidéo publiée par NVIDIA (ci-dessus) permet d'admirer la qualité des décors, de la modélisation des cockpits, des éléments au sol ou encore des effets de lumière, la vidéo proposée sur le compte officiel YouTube du jeu (ci-dessous) revient de son côté sur le rendu de la neige.tutoie le photo-réalisme, une prouesse rendue possible (entre autres) par l'utilisation des données satellitaires mondiales et les images aériennes de Bing. Selon Asobo Studio, les outils fournis par Microsoft permettent «».Au total, on pourra visiter plus de 40 000 aéroports, et chaque lieu sera fidèle à la réalité avec des bâtiments ou encore des arbres positionnés au millimètre près. Le jeu proposera également une gestion très pointue de la météo, qui n'oublie évidemment pas le cycle jour/nuit... En somme, de quoi pousser certains fans à revêtir à nouveau leur plus beau costume de pilote virtuel.On attend désormais de savoir quand cesera disponible sur PC, avant une sortie sur Xbox «». Il nous restera alors à connaître le type de configuration nécessaire pour faire tourner «» le simulateur de vol...