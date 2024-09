Ce mode carrière permet « de choisir n’importe quel aéroport dans le monde pour débuter ». Microsoft précise que « le système de Carrière introduit des éléments inédits dans la simulation, tels que les procédures d’avantvol, l’enregistrement des plans de vol et un grand choix d’objectifs de mission ».

Cela dit, nous retenons aussi – et surtout ? – les recommandations matérielles pour profiter de ce nouvel opus. Si les spécifications minimales impliquent un simple Core i7-6800K ou Ryzen 5 2600X, 16 Go de mémoire vive sont déjà démandés et c'est sur les spécifications idéales qu'Asobo/Microsoft voient grand avec 64 Go de RAM… plus que les 50 Go d'espace de stockage !