Microsoft Flight Simulator : des chiffres vertigineux avant la sortie sur Xbox

Dans un communiqué, le constructeur américain a fait le point sur les grands résultats réalisés par son jeu depuis la sortie. Bien aidé par le Game Pass, Microsoft Flight Simulator a attiré plus de 2 millions de pilotes sur PC. Ces derniers ont dépassé les 50 millions de vols uniques cumulés et les 5,6 milliards de kilomètres parcourus (soit 19 allers-retours entre la Terre et le Soleil). Au total, 72% de la surface de notre planète a été survolée et New-York City est la ville la plus populaire.