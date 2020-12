Flight Simulator fait l'impasse sur la Xbox One

Il y a déjà plusieurs mois que Microsoft et son partenaire d'Asobo Studios ont évoqué une sortie console de la simulation de vol. Jusqu'à présent, aucune machine n'était clairement nommée et un certain flou entourait la disponibilité réelle de cette version console.

À la faveur des Game Awards 2020, Microsoft a précisé un peu les choses et la diffusion d'une vidéo de présentation ne laisse guère de doute sur les consoles concernées : Xbox Series X ou S… mais pas de Xbox One. La old gen n'est clairement pas au programme d'Asobo Studios.

Par ailleurs, Microsoft confirme que la sortie sur Xbox Series X | S interviendra courant 2021, mais ne précise pas davantage le calendrier.