Flight Simulator détaille ses configurations requises

© Microsoft

Un jeu bien volumineux

Configuration minimale

OS : Windows 10 Nov 2019 update (1909)

Processeur : Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

Carte graphique : Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

Mémoire vidéo : 2 Go

Mémoire vive : 8 Go

Espace libre : 150 Go

Bande passante : 5 Mbps

Configuration recommandée

OS : Windows 10 Nov 2019 update (1909)

Processeur : Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

Carte graphique : Radeon RX 590 / NVIDIA GTX 970

Mémoire vidéo : 4 Go

Mémoire vive : 16 Go

Espace libre : 150 Go

Bande passante : 20 Mbps

Configuration idéale

OS : Windows 10 Nov 2019 update (1909)

Processeur : Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

Carte graphique : Radeon VII / NVIDIA RTX 2080

Mémoire vidéo : 8 Go

Mémoire vive : 32 Go

Espace libre : 150 Go SSD

Bande passante : 50 Mbps

Source : Flight Simulator

C'est le studio bordelais Asobo () qui s'occupe de cette nouvelle version de la licence Flight Simulator de Microsoft. Dévoilé pour la toute première fois à l'E3 2019, le jeu s'est démarqué avec ses graphismes réalistes et sa carte qui promet d'être absolument immense. Bien entendu, il va falloir une configuration extrêmement robuste pour faire tourner le titre sur nos PC.Ainsi, le site officiel dea décidé de mettre les configurations nécessaires en ligne. Le tableau ci-dessous détaille tous les éléments avec précision.Ce que nous pouvons retenir, c'est que le jeu occupera 150 Go sur le disque dur. Il va donc falloir faire un peu de place pour l'accueillir. De plus, un SSD est essentiel pour les joueurs qui souhaitent mettre tous les paramètres au maximum.Pour le moment,n'a toujours pas de date de sortie.