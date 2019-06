Fraîchement racheté par Turtle Beach, ROCCAT dévoile sa nouvelle souris KAIN

Roccat 120 Aimo © Roccat

De nouvelles perspectives

Un mécanisme de clic breveté

Source : Techpowerup

Présentée lors de l' E3 2019 , cette nouvelle gamme de souriscomprend trois nouveaux modèles (pour droitiers) : deux mulots filaireset, ainsi qu'une souris sans-fil. Comme leur désignation l'indique, ces trois variantes profitent de l'emblématique éclairagedu fabricant allemand.Désormais détenu par Turtle Beach , Roccat annonce ici s'être engagé à «». René Korte, directeur général des produits PC chez Turtle Beach, a déclaré à propos des souris Kain : «».Roccat a donc développé ici un clic breveté nommé, qui s'appuie sur une variante des. Ce nouveau mécanisme serait capable, selon la marque, d'offrir ungrâce àpar rapport aux autres souris. Un gain en rapidité qui nous permettrait d'avoir toujours un clic d'avance sur nos adversaires ? Il faudra attendre le mois de septembre pour le savoir et tester ces nouvelles souris prometteuses.Les capteurs équipant lesetn'ont pas encore été dévoilés, mais c'est un, le PixArt PMW-3389 (Owl-Eye 16K) qui équipera la. Les deux versions filaires devraient faire preuve de légèreté, avec seulement 89 grammes sur la balance, et seront proposées à 50 € pour la 100 Aimo et 70 € pour la 120 Aimo.On retrouvera un ensemble desur ces trois souris, ainsi qu'un commutateur de dpi, la mémoire interne de 512 kb permettra de stocker jusqu'à cinq profils et de nombreuses fonctionnalités seront bien entendu disponibles via leLa version sans-fil se rechargera par câble USB et ne devrait pas dépasser le tarif de 100 €.