Elgato veut révolutionner le microphone USB avec les Wave:1 et Wave:3

Une autre différence vient des réglages possibles directement depuis le micro, cela via l'unique molette multifonctions. Alors que le Wave:1 permet seulement de régler le volume de la sortie casque intégrée et de déclencher la sourdine (Mute), le Wave:3 peut régler le gain du microphone et déclencher un crossfade entre le micro et le PC, pour une transition douce entre deux sources.