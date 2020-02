Rode NT-USB mini : un microphone USB très abordable dédié aux streamers et podcasters

© Rode

Lire aussi :

Roland lance Go:Livecast, et fait de votre smartphone un studio de streaming

Le petit micro USB-C en mode perso

© Rode

© Rode

Simple, basique, efficace ?

© Rode

Source : audioxpress

Après le NT-USB, un petit modèle USB clé en main assez intéressant, le constructeur s'apprête à sortir son petit frère NT-USB mini. Plus petit, moins cher et un peu plus simple, il s'adresse avant tout aux podcasters et aux streamers peu argentés.Passant heureusement le cap de la prise USB-C (ce qui n'est pas si courant dans les microphones USB), le NT-USB mini est de type. Un branchement sur PC ou MAC, et le modèle est comme un périphérique d'entrée. Pas de mot sur un éventuel branchement sur smartphone, mais cette fonction était déjà possible sur le précèdent NT-USB.Micro uniquement de type cardioïde, c'est-à-dire enregistrant dans un angle assez large vers l'avant, il ne sera adapté qu'à un usage individuel. En comparaison, un classique (mais plus cher) comme le Blue Yeti peut enregistrer en cardioïde, en bidirectionnel (d'un côté et de l'autre) et en omnidirectionnel (360°).Très petit (141 mm de longueur et 54,5 mm de largeur), le NT-USB mini intègre une prise casque en jack 3,5 mm avec potentiomètre. Pas de réglage du gain du microphone en revanche, ni de bouton pour déclencher un effet ou un filtre particulier. Le produit est intégré dans un socle orientable, lui permettant de pivoter à 360°, et d'être facilement adapté sur un piétement de bureau (livré) via une accroche magnétique, ou accroché à un bras articulé via son pas de vis clipsable.Pour parler technique, ce micro mono utilise un condensateur à électret, et intègre à la fois la pré-amplification et le convertisseur numérique analogique dans le boitier (ce qui est toujours le cas pour un micro USB). Il permet d'enregistrer un signal jusqu'en 24 bits avec un taux d'échantillonnage de 48 kHz, soit plus que son aîné limité à 16 bits. La marque annonce une réponse en fréquence de 20 Hz- 20 kHz et un SPL de 121 dB, volume à partir duquel le taux de distorsion harmonique dépasse les 1 %. Enfin, NT-USB mini intègre un filtre anti-pop pour ne pas ruiner vos enregistrements sur les consommes « P » ou « B » trop appuyées.Sur le papier seule la cellule différente et moins large que celle du NT-USB risque de vraiment jouer sur la partie sonore. Notons également la palette de réglage (dont le gain) présente directement sur le NT-USB et non sur la version mini.Annoncé à 100 $, le Rode NT-USB Mini devrait donc se trouver aux alentours des 100 / 120 euros en Europe.