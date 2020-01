CES 2020 : Roland lance Go:Livecast, et fait de votre smartphone un studio de streaming

Un mini studio de diffusion

Une application compagnon

Ce nouveau gadget s'adresse à la fois aux néophytes, qui souhaiteraient faire leurs premiers pas dans le streaming, et aux acteurs déjà établis dans ce domaine, qui aimeraient continuer leur diffusion même en étant en déplacement.Le Go:Livecast a été pensé pour une mission précise : faciliter la production de streaming. Cela explique le design très sobre du gadget, constitué d'une dizaine de boutons seulement.Tous ont une fonction particulière et primordiale pour la diffusion en ligne, que celle-ci soit uniquement sonore ou appuyée par une image.Bouton pour interrompre son microphone, mixer aisément le son, lire d'autres médias, déclencher des effets sonores... Le tout promet de fonctionner dès la première connexion, avec une fonctionnalitéÀ noter que l'ensemble propose également un microphone intégré, ce qui sera un bon point pour votre diffusion, celui de votre téléphone portable n'étant généralement pas d'une qualité professionnelle. En outre, le Go:Livecast suggère d'aller plus loin, avec une entrée XLR permettant l'ajout d'un microphone plus adapté encore. Deux autres prises stéréo standards sont présentes sur le côté gauche : il sera donc possible de retranscrire plus fidèlement la sonorité des instruments de musique. Le volume général et celui du microphone se règlent en toute simplicité grâce à deux molettes.Bénéficiant du, il faudra toutefois compter sur une application associée pour profiter des fonctionnalités du Go:Livecast, notamment en matière de vidéo (effets, transferts depuis votre galerie, ...). Cette application permettra également de diffuser sur d'autres plateformes que Twitch, à l'image de Facebook Live, YouTube ou encore TwitCasting.Roland propose donc ici un appareil polyvalent, qui conviendra aux néophytes comme aux habitués qui souhaiteraient se procurer une solution portable. En ce sens, Go:Livecast reprend des éléments affichées par le Go:Mixer . L'appareil sera disponible à la fin du mois de janvier, pour 249,99 $.