CES 2022 : ASUS ROG lance son clavier Strix Flare II Animate doté d'un affichage de 312 mini-LED

Le ROG Strix Flare II Animate est déjà en soi un clavier gamer qui devrait satisfaire les joueuses et les joueurs les plus exigeants. Il propose en effet, en plus des touches classiques, un pavé numérique et une partie consacrée au multimédia, le tout bien entendu doté d'un rétroéclairage RGB entièrement programmable grâce à diverses macros.

Mais son argument de poids se trouve bien sûr dans le coin supérieur droit, avec un panneau comprenant pas moins de 312 mini-LED, autrement surnommé « affichage AniMe Matrix LED ». Grâce à un logiciel compris avec le clavier, il est possible de paramétrer ces mini-LED selon ses envies les plus folles.

Créer ses propres images et animations, afficher la date et l'heure ou encore le niveau de batterie pour la version sans-fil, faire en sorte que les mini-LED réagissent à des sons issus d'un jeu ou à l'affichage RGB en cours : faites vos jeux !