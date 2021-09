Razer annonce son nouveau clavier haut de gamme Huntsman V2

Plus réactifs, plus durables, plus légers, le seul défaut de ces switchs optiques est l'absence de bruit : le petit cliquetis distinctif manque alors aux passionné(e)s de claviers « méca ». La solution est toute trouvée chez Razer, qui a créé des switchs « opto-mécaniques », alliant la performance de l'optique à la sonorité du mécanique. Et la deuxième génération de cette technologie vient rendre le Huntsman V2 encore plus rapide et plus performant que n'importe quel autre clavier sur le marché : la latence annoncée par Razer est proche de zéro, tout simplement.