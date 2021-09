Asus Republic of Gamers annonce la gamme Moonlight, toute de blanc vêtue

Enfin, un casque – le ROG Strix Go Core Moonlight White – et des earphones – les ROG Cetra II Core Moonlight White – viennent compléter une gamme dont on retiendra surtout la cohérence. Casque et earphones disposent de caractéristiques « dans la norme » pour des prix corrects : 79,99 dollars pour le premier et 59,99 dollars pour les secondes.