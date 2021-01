EPOS annonce ses GTW 270 Hybrid : des écouteurs true wireless à destination des joueurs ?

EPOS vient donc de dévoiler deux références avec les GTW 270 et GTW 270 Hybrid, avec comme différence la présence d’un dongle USB-C offrant une connexion aptX à faible latence pour le modèle « Hybrid », là où le premier se contente du Bluetooth 5.1.



Les GTW 270 Hybrid, que nous testons depuis quelques jours, se veulent polyvalents grâce à leur dongle. Les écouteurs profitent en effet d’une double connectivité, via le Bluetooth et via le dongle USB-C, ce qui permet de les utiliser avec quasiment tous les appareils : smartphones, tablettes, Nintendo Switch, PS4 et PS5, PC, etc.