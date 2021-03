Les RedMagic 6 et 6 Pro sont lancés : affichage 165 Hz, recharge 120W et 18 Go de RAM

Comme toujours, Nubia ne fait pas dans la sobriété avec sa gamme de smartphones gaming en optant pour une esthétique agressive et tape-à-l'œil.

Les RedMagic 6 et 6 Pro sont tous deux équipés d'un grand écran OLED de 6,8 pouces avec définition Full HD+ 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, allant encore plus loin que les 120 et 144 Hz auxquels on pouvait avoir droit jusqu'ici.

Les dalles disposent également d'un taux d'échantillonnage de 500 Hz en utilisation avec un seul doigt et de 360 Hz en multitouch. Les touches sur le côté, qui font office gâchettes, atteignent quant à elles les 400 Hz pour une réactivité à toute épreuve.