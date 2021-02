Nubia annonce 50% de charge en 5 minutes pour son Red Magic 6 via un chargeur 120 W

L'une des principales caractéristiques du smartphone sera selon Ni Fei, le P.-D.G. de la marque, une recharge filaire particulièrement rapide de 120 W. De quoi recharger la batterie de 4 500 mAh du mobile de 0 à 50% en seulement 5 minutes, selon les dires du responsable.

Le cadre fait également savoir qu'un chargeur USB-C 120 W compact et léger ainsi qu'un câble USB-C seront livrés avec le Red Magic 6, visant les concurrents de nubia qui ne proposent plus de chargeur dans la boîte du smartphone, ou alors un chargeur plus lent que ce dont est capable de supporter le téléphone.

Des précautions ont été prises pour éviter les risques de surchauffe. Une feuille de graphite a été ajoutée pour une meilleure conduction thermique, et un électrolyte est en charge de distribuer l'énergie plus rapidement pour que celle-ci ne s'accumule pas en un même point de tension. De plus, la batterie est placée dans une couche de protection pour épargner les autres composants en cas de problème.