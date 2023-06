La GDDR7 de Micron prête pour le premier semestre 2024... mais pas les RTX 5000

Jusqu'à présent, les cartes graphiques sont équipées de GDDR6 chez AMD ou sur les modèles les moins onéreux de NVIDIA et de GDDR6X sur les produits les plus haut de gamme du promoteur des GeForce. Deux types de mémoire qui sont capables d'atteindre les 20 Gbps et même 22,4 Gbps sur les plus rapides puces de GDDR6X, utilisées sur la GeForce RTX 4080.

Mais alors que le maximum théorique de la GDDR6 est de 24 Gbps, la GDDR7 promet d'aller beaucoup plus loin : Micron parle de 36 Gbps, ce qui revient à une augmentation de 50 % et des pistes vers du 50 Gbps sont évoquées.