La mémoire Micron GDDR6X à 24 Gbps entre en production de masse

Jusqu'à présent, Micron ne produisait que des puces 21 Gbps de 1 Go. Il vient de confirmer que des puces de 2 Go sont maintenant disponibles. Le plus intéressant reste cependant cette annonce à 24 Gbps. En effet, Micron a précisé qu'il lançait la production de masse de puces de 2 Go à cette vitesse de 24 Gbps, inédite pour de la GDDR6X, mais que des rumeurs avaient déjà associée à une RTX 40 Titan.