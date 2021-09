Kingston reste largement en tête des constructeurs de modules de DRAM en 2020

Entre 2019 et 2020, le bilan de la société ADATA est autrement plus flatteur. Même si elle reste un « nain » par rapport à Kingston avec ses 3,19 % de parts de marché en 2020, l'augmentation de ses revenus est impressionnante : +47,45 % sur un an.

Cela lui permet de ravir la seconde place mondiale à Ramaxel, le premier fabricant de modules de DRAM de Chine. Ce dernier progresse nettement entre 2019 et 2020 (+10,92 % de revenus), mais moins qu'ADATA, et ferme donc ce podium des constructeurs de modules de DRAM.

Notez au passage que les fabricants de modules DRAM - pas de chips - sont de plus en plus souvent chinois : le quatrième (Kimtigo) et le cinquième (Powev) mondiaux sont eux aussi basés dans l'empire du Milieu.