La fausse bonne affaire : des SSD et disques durs usés par le minage de Chia revendus comme "neufs"

Conséquence directe de ce naufrage, les crypto-mineurs sont de plus en plus nombreux à abandonner les activités liées au CHIA. Ils revendent en masse le matériel associé mais, problème, ils ne le font pas de manière très honnête… et nous faisons ici dans l'euphémisme caractérisé !

Un administrateur d'un groupe Facebook lié au CHIA précise qu'il a vu de plus en plus de ses membres revendre leur matériel usagé et on retrouve ledit matériel sur de nombreux marketplaces… où il est présenté « comme neuf ». Certes, ils n'ont parfois que deux ou trois mois, mais avec le crypto-minage ce n'est pas la même histoire.

Comme le rappelle fort justement WCCFTech, en usage « normal », un disque dur de 1 To a une espérance de vie qui tourne autour des dix ans. Lorsqu'il est utilisé – à plein régime – pour miner du CHIA, il n'est plus question que de 80 jours. Oui, un disque dur de deux ou trois mois est alors déjà au bout de sa vie.

Le phénomène semble se focaliser sur les marketplaces chinoises, mais prudence est donc particulièrement de mise pour l'achat d'unités de stockage d'occasion en provenance d'Asie.