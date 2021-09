Western Digital en pourparler de fusion avec KIOXIA pour créer un géant du stockage

Avec l’émergence de la 5G, les experts prévoient une explosion du volume de données et, dans ce sens, le marché du stockage informatique est un secteur-clé. De la mobilité du numérique aux objets connectés, le stockage est requis partout. Pour ces questions, la mémoire flash a un atout : elle ne consomme pas d’énergie pour conserver les données.

Le marché de la mémoire NAND Flash est un marché avec peu d’acteurs et dont Samsung est le leader. Le Chaebol sud-coréen détient près d’un tiers des parts quand ses concurrents (KIOXIA, Western DIgital, Micron, SK Hynix et Intel) plafonnent entre 20 et 10 %. La fusion entre WD et KIOXIA viendrait alors contester l'ordre établi et mettre en porte-à-faux les autres concurrents.

Les deux entreprises ont décliné tout commentaire. Toutefois, les rumeurs autour d’une possible fusion ont permis aux groupes concernés (Western Digital et Toshiba qui détient 40 % des actions) de clôturer leurs exercices respectifs en hausse à la suite de cette annonce.