G.Skill lance sa RAM dédiée, notamment, au Threadripper 3000 : 4 GHz et 256 Go

Du quad-channel uniquement, pour un maximum de 256 Go de RAM en DDR4-4000

Une large palette de possibilités

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps après le lancement des puces Intel Cascade Lake-X et AMD Threadripper 3XXX pour voir G.Skill sortir la grosse artillerie. Au travers de ses gammes Trident Z Royal et Trident Z Neo, le fabricant propose une offre haut de gamme qui ne vise pas vraiment la concession. Il faudra pourtant patienter quelques jours avant d'obtenir des informations concernant les tarifs ou le lancement précis de ces nouvelles barrettes, attendues quelque part sur ce dernier trimestre 2019.Disponibles uniquement en quad-channel, les nouvelles barrettes de G.Skill se déclinent en variantes DDR4-2666, 3200, 3600, 3800 et surtout 4000, tandis que les kit annoncés s'étendent de 32 à 256 Go.Le plus impressionnant des kits proposés par G.Skill se décline ainsi en huit barrettes de 32 Go (pour une capacité totale de 256 Go), cadencées à 4 000 MHz avec des timings annoncés à 18-22-22-42 pour une tension de 1,35V.Parmi les autres combinaisons proposées (voir tableau), les utilisateurs un peu moins exigeants peuvent se tourner vers 256 GO de DDR4-3600 en CL16-19-19-39 (à 1,40V), ou simplement opter pour 64 Go de DDR4-4000 en CL 15-16-16-36 (1,50V cette fois).Ces barrettes, souligne Tom's Hardware US, profitent de PCB 10 couches et d'une garantie limitée à vie. Reste maintenant à connaître les prix de tout ce beau monde. Réponse très bientôt.