La mémoire informatique universelle pourrait révolutionner la consommation des data centers

Les centres de données engloutissent 20 % de la production d'énergie mondiale



Combiner les avantages des mémoires mortes et vives pour réduire la consommation électrique dans le monde



Source : Science Daily

L'essor du numérique offre des possibilités quasi-infinies dans quantité de domaines d'activité, mais il a également comme conséquence uneaccrue. On estime aujourd'hui que le simple stockage à distance de donnéesLes scientifiques de l'Université de Lancaster au Royaume-Uni auraient peut-être trouvé la solution qui permettrait de réduire les besoins électriques. Ils ont récemment breveté un nouveau type de, qui pourrait remplacer à la fois le stockage de type SSD, mais également la mémoire vive dans les appareils électroniques.Les ingénieurs aux commandes du projet ont utilisé lapour résoudre le dilemme entre le stockage stable et à long terme des données et l'écriture et l'effacement à basse énergie.Actuellement, la mémoire vive propose une écriture rapide et peu gourmande en énergie, mais les données sont constamment rafraîchies pour éviter d'être perdues. Le stockage sur disque flash, quant à lui, propose des temps d'écriture et de lecture plus lents, qui demandent une quantité importante d'énergie électrique.Ce nouveau système universel vacomme l'explique le professeur Manus Hayne, responsable du développement : «».La mémoire universelle permettrait, par exemple, aux ordinateurs qui n'ont pas besoin de démarrer, économe en énergie, même entre deux tâches.Les gains d'électricité obtenus seraient de l'ordre de 20 % par rapport aux systèmes utilisés actuellement dans leset permettraient d'anticiper le flot de données nouvelles qui va s'intensifier à l'horizon 2025, selon les analystes.Si cette mémoire universelle venait à naître sous une forme définitive et fonctionnelle, elle pourrait également donner un coup d'air frais au marché de la mémoire, qui représente aujourd'hui près de 100 milliards de dollars dans le monde.