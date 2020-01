CES 2020 : Thermaltake vous réserve quelques surprises sur son stand au CES

Thermaltake élargit sa gamme Pacific

Retrouvez en vidéo et dans notre article les meilleures annonces de Thermaltake pour ce CES 2020.C'est officiel ! Le boîtier DistroCase 350P, dont le prototype avait été présenté lors du Computex 2019 , est fin prêt à être commercialisé et s'accompagne, sur le stand de Thermaltake, d'une belle série de nouveautés qui viennent compléter la gamme Pacific du constructeur.Ce boîtier qui devrait être disponible dès le printemps au tarif de 599 $, s'adresse avant tout aux amateurs de. Sa conception s'appuie sur celle du Thermaltake Core P5 , il s'agit donc d'un modèleavec un design ouvert qui devrait profiter d'une excellente circulation d'air, même si l'inconvénient majeur semble être la filtration des poussières puisqu'un tel boîtier est dépourvu de filtres.Hormis son esthétisme soigné et sa conception ouverte, la particularité de ce boîtier est surtout de ne pas embarquer de réservoirdédié, ce qui représente un gain d'espace considérable. Thermaltake a ici fait le choix d'intégrer sa Distro Plate (Pacific DP100-D5 Plus) sur l'intégralité du panneau arrière. Plus qu'un simple réservoir dédié, nous avons donc affaire à une véritable plaque de distribution, intégrée au châssis. Livré avec une pompe D5, ce boîtier pourra prendre un charge un radiateur de 360 mm, mais il semble probable qu'un radiateur de 420 mm puisse prendre position dans certaines configurations.Tout cela ne va évidemment pas sans RGB : le DistroCase 350P embarque pas moins de 52 LED programmables ! Sa conception modulaire est un de ses autres points forts : la carte-mère (qui peut aller jusqu'à de l'ATX) est ainsi placée sur un plateau amovible et rotatif, alors que les emplacements PCIe laissent le choix entre une installation verticale ou horizontale de cartes graphiques.Ce boîtier innovant et sa Distro Plate ne sont bien sûr pas les seuls produits présentés par Thermaltake ici. Le fabricant en a profité pour multiplier les annonces. On retrouve ainsi sur le stand de nouveaux blocsCPU et GPU avec les Pacific V-RX 5700 SE et V-RTX 2080 Ti SE, ou encore le Pacific W7 Plus, mais aussi une nouvelle gamme de refroidissement CPU pour les budgets plus modestes avec la série Floe.On y trouve également de nouveaux blocs d'alimentation avec la gamme ToughPower qui bénéficie d'éclairage RGB. Les périphériques sont aussi à l'honneur avec la souris TM5 et le clavier TK5, la particularité de ce dernier est d'avoir été conçu en partenariat avec Porsche, comme cela avait déjà été le cas pour le boîtier Level 20 en 2018.En parlant du Level 20, il revient cette année dans une version Level 20 RS ARGB qui promet un flux d'air optimisé et embarque une nouvelle face avant en mesh. Parmi les boîtiers, deux nouveaux modèles font leur apparition : le View 51 TG ARGB, ainsi que l'AH T600, un boîtier au design clairement futuriste.Pour terminer, la gamme ToughRAM se voit elle aussi étendue avec des versions dépourvues de RGB, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent monter des configurations simples et sans artifices.