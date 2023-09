Du watercooling pour PS5 ? EK a LA solution : chère, complexe et qui fait sauter la garantie !

Une opération parfaitement présentée par EK, mais qui reste malgré tout relativement longue : la vidéo du fabricant dure 12 minutes, mais elle est pas mal accélérée sur de nombreuses parties. De plus, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas à la portée de tous et il convient de faire attention aux points de contact entre le waterblock et les composants de la PlayStation 5.

Enfin, même si ce n'est sans doute plus un point si critique quand on en est à ce stade : il n'est évidemment plus question de la moindre garantie de la part de Sony une fois qu'un tel traitement a été appliqué à la console. Ah si, une dernière chose, l'utilisation du SSD M.2 supplémentaire de la PlayStation 5 implique encore d'autres frais. Forcément.

La chose s'adresse à un public de joueurs passionnés, bricoleurs et motivés, mais nous avons tout de même peine à croire qu'EK parvienne à convaincre grand-monde.