Le MSI MAG CoreLiquid E360 rejoint notre comparatif des meilleurs watercoolings AiO !

Le MSI MAG CoreLiquid E360 rejoint notre comparatif des meilleurs watercooling AiO, simplement car… c'est probablement le meilleur modèle que nous ayons testé sur Clubic en format 360 mm.

Il se distingue par ses performances de refroidissement exceptionnelles. Lors des tests que nous avons effectués, il a surclassé la plupart des autres AIO testés, capable de maintenir des températures basses même avec les processeurs les plus puissants, y compris avec un TDP de 241 watts.

Le secret de l'efficacité du CoreLiquid E360 réside dans sa conception intelligente. Le radiateur de 360 mm offre une grande surface d'échange thermique, permettant de dissiper efficacement la chaleur du processeur. Les ventilateurs inclus, bien que non magnétiques, garantissent un flux d'air optimal pour un refroidissement puissant.

Et bien souvent, qui dit puissance, dit nuisance sonore. Or, l'un des points forts du MAG CoreLiquid E360 est son fonctionnement discret. Grâce à la combinaison d'un waterblock efficace et de ventilateurs silencieux, le système de refroidissement est capable de maintenir des températures basses sans générer de bruit excessif.



Même à pleine puissance, les ventilateurs restent relativement discrets, d'autant plus qu'il est possible de contrôler la vitesse et de personnaliser les courbes de refroidissement pour privilégier le silence ou la performance.