Le Pure Loop 2 de be quiet! rejoint notre comparatif des watercooling AiO

Le watercooling AiO Pure Loop 2 peut être comparé à un autre modèle du fabricant, le Pure Loop 280 (précédente génération des Pure Loop), et à un appareil concurrent au même prix, le Kraken 120 de NZXT.

Prenons d'abord les deux modèles de be quiet!. Le Pure Loop 2 240 l'emporte évidemment haut la main, puisque la version est plus récente et bénéficie, entre autres, d'une pompe de meilleure qualité, de ventilateurs nouvelles générations et d'une backplate en métal.

Et pour le Kraken 120 ? Il a l'avantage d'être légèrement moins bruyant ; la différence est plus notable quand la machine tourne à plein régime. La dissipation thermique est en revanche plus efficace avec le watercooling AiO Pure Loop 2 de be quiet!.