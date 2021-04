Asus ROG Ryujin II AIO : système de refoidissement, oui, mais avec écran LCD s'il vous plait !

Historiquement plus à l’aise sur PC, le First Person Shooter - autrefois appelé Doom-like - a tout de même écrit quelques-unes de ses plus belles pages sur consoles. Medal of Honor, TimeSplitters, Killzone et surtout Halo, figurent notamment parmi les licences ayant marqué leurs plateformes respectives. Mais c’est surtout avec GoldenEye 007 que le genre a atteint son plein potentiel à la manette. Retour sur la création et le succès du meilleur FPS console de tous les temps.