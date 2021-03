Un monteur de PC construit une PS5 watercoolée parfaitement fonctionnelle

Non seulement Nhenhophach a réussi à intégrer un système de watercooling dans une PS5, mais cette version prototype est en outre parfaitement fonctionnelle. Le refroidissement semble efficace, à en croire les résultats partagés dans la vidéo ci-dessous, et la console customisée peut parfaitement remplir ses différentes fonctions.



Le monteur précise toutefois qu'il n'a pas eu le temps de mettre son système personnalisé de watercooling pleinement à l'épreuve. Cela nécessiterait de faire tourner la console sur une durée bien plus étendue, chose qu'il n'a pas encore eu le temps d'effectuer.

À terme, Nhenhophach et son équipe comptent peaufiner le design de cette PS5 watercoolée et en faire une version commerciale. Reste encore à savoir comment ce tour de force pourra être réalisé, compte tenu à la fois du caractère assez conservateur de Sony et de la pénurie globale de sa console nouvelle génération.