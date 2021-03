NVIDIA : le Resizable BAR désormais activable pour les RTX 30 Founder's Edition et la plupart des constructeurs

Au travers de son logiciel maison Precision X1, EVGA permet de profiter de cette nouvelle technologie de NVIDIA et rendant les transferts de données entre processeur et GPU simultanés pour un certain boost de performance sur une liste donnée de jeux. S'il est tout à fait possible de mettre à jour le vBIOS des RTX 30 par soi-même, le logiciel Precision X1 d'EVGA offre une approche différente pour le même résultat.