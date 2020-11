Gigabyte lance des RTX 3090 et 3080 en externe avec refroidissement liquide

Gigabyte n'a pas communiqué sur le succès rencontré par les précédentes gaming box, mais il devait être suffisamment important pour que le constructeur relance le concept cette année. Les Aorus RTX 3080 Gaming Box et Aorus RTX 3090 Gaming Box ont été dévoilées par Gigabyte qui n'a cependant communiqué aucun tarif ni aucune date de sortie effective.

Le principe reste strictement identique à celui de la précédente génération et, extérieurement parlant, le modèle 2020 ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle 2019 : celui-ci mesurait 30 x 14 x 17,3 cm pour 3,78 kg. Compte tenu des photos publiées par Gigabyte, on peut estimer que la connectique sera, elle aussi, similaire : un port RJ45, trois ports USB-A, un port USB-C et le port Thunderbolt 3 type C pour relier le boîtier au PC.

En revanche, à l'intérieur, les choses changent. D'abord, on passe à des RTX 3080 et RTX 3090, mais surtout, Gigabyte a opté pour un système de refroidissement liquide baptisé Aorus Waterfoce. Il est question de rafraîchir aussi bien le GPU que la VRAM et les MOSFET, et le constructeur évoque un radiateur de 240 mm associé à deux ventilateurs de 120 mm. Il évoque aussi de faibles nuisances sonores, mais n'en dit pas plus.