Un écran AMOLED incurvé sur votre AiO watercooling ? C'est l'idée un peu folle de la marque TRYX

Plutôt que de se contenter d'un écran « simplement » LCD et d'une diagonale de « seulement » 3,5 pouces comme sur l'ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB, TRYX a intégré un monstre de technologie.

Non seulement l'écran des PANORAMA Exhibition Area mesure 6,5 pouces de diagonale, mais il intègre en plus une dalle AMOLED pour de superbes images, et encore plus fou, il s'agit d'une dalle incurvée. L'idée ici est qu'une fois l'AiO mis en place, l'écran du watercooling soit bien en face de l'usager. Bien sûr, un boîtier « fenêtré » est indispensable.