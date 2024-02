Un écran Full HD sur le ventirad de votre CPU ? Vous n'en rêviez pas... Eh bien, il existe quand même !

Les LED dans le PC, c'était plutôt sympa. Ça faisait plein de couleurs, une ambiance un peu festive dans le boîtier. Mais bon, on ne va pas se mentir, en vrai, c'est complètement passé de mode.

Le truc vraiment bien pour ne pas être has been, c'est de coller des écrans partout. Il y a en dans certains claviers, dans les manettes et même intégrés à des boîtiers. Sauf que Lamptron vient d'aller encore plus loin.