Cyberpower dévoile un très joli boîtier doté de vents mécanisés

En voilà un design tape-à-l’oeil. CyberPowerPC a présenté sa gamme Kinetic lors du CES de Las Vegas. Au milieu de produits aux looks plus classiques, l’équipementier américain a dévoilé un boitier à façade mouvante inspiré par les tours Al Bahar. Un design des plus intéressants composé de 18 volets mécaniques triangulaires capables de s’ouvrir, se fermer voire s’entrouvrir de manière dynamique.