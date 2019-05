COMPUTEX 2019 : les mods PC les plus fous du salon

Crédits : Colin Golberg

La grande foire du RGB

Certains préfèrent les salons automobile et leurs nouveautés rutilantes, d'autre les tours bardées de ventilateurs multicolores. C'est le cas de votre serviteur, et cette année encore, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour réussir à intégrer des LED RGB sur le moindre composant disponible. On a sélectionné pour vous les meilleurs mods, et on vous les présente dans la vidéo ci-dessous.