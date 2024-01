Dell annonce ses nouveaux XPS, avec un design (enfin) actualisé en grand format

Commençons par évoquer le remaniement voulu par Dell. À la place des modèles de 15 et 17 pouces qui cohabitaient depuis environ 3 ans, Dell opte cette année pour un grand modèle intermédiaire de 16 pouces. Le XPS 13 Plus est pour sa part remplacé par un modèle de 14 pouces, tandis que le XPS 13 « classique » est maintenu dans la gamme, mais en adoptant un design proche des anciens XPS 13 Plus. En clair, tout change. Et si Dell ne l'admettra probablement pas, l'idée est sûrement de concurrencer Apple et ses MacBook Air sur le terrain de l'ultraportabilité… ainsi que les MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 auprès des power users.

En adoptant ces nouveaux formats 14 et 16 pouces, Dell a aussi les mains libres pour ajouter de plus grosses batteries à ses XPS (69,5 Wh pour le modèle 14 pouces, par exemple, contre 55 Wh auparavant sur le XPS 13 Plus), ainsi que des composants plus performants. Cette évolution induit aussi quelques changements de design plus modestes. La barre de commandes tactiles du XPS 13 Plus est par exemple reprise sur les trois nouveaux XPS, mais sous la forme d'une option, tandis qu'une touche dédiée à Windows Copilot est désormais incluse à droite de la barre d'espace.