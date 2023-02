Dell booste ses XPS 15 et 17 avec les RTX 4000... et dévoile une surprise encore plus puissante

Dell renouvelle tranquillement sa gamme de produits XPS et l'enrichit. Huit mois après le passage à trois références de XPS 13 distinctes (les XPS 13 Plus, XPS 13 « classique » et XPS 13 2-en-1, transformé pour l'occasion en tablette Windows), le fabricant américain s'attaque en ce début d'année à ses XPS grands formats.

Les XPS de 15 et 17 pouces se dotent ainsi des derniers composants mobiles hautes performances d'Intel et de NVIDIA tandis que le Desktop XPS s'installe un peu plus encore dans la gamme du constructeur de Round Rock avec une configuration très haut de gamme. Voici le détail de ce que Dell nous a concocté.