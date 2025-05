Pour ces deux nouveaux modèles, qui partagent l'essentiel de leur design, Alienware évoque un nouveau châssis avec « finition satinée et coloris Interstellar Indigo », mais aussi et surtout la présence d'un système de dissipation intégré désormais sous l'appareil (au lieu de l'ancienne tablette thermique arrière)…. avec ce que la marque surnomme la « Cryo-chamber ». Cette chambre de refroidissement occupe peu ou prou la place du large pied intégré auparavant, et regroupe deux ventilateurs, trois caloducs en cuivre, ainsi que quatre évents d'évacuation.

Pour le reste, Alienware met en avant les nouveaux bords arrondis de son nouveau design, les repose-paume rembourrés, la possibilité d'ouvrir le capot d'une seule main et la présence de nombreuses connectiques à l'arrière du châssis pour améliorer la gestion des câbles.

Sur le plan technique voici ce que regroupe l'Alienware Aurora 16X :