En France, dans l'immédiat, les configurations accessibles sont un peu moins titanesques. On y retrouve néanmoins le même processeur Intel Core Ultra 9 275HX, couplé à 32 ou 64 Go de RAM (DDR5 à 6400 MHz) et à une RTX 5080. Le stockage, lui, s'articule autour d'un unique SSD de 2 To en PCIe Gen 4 par défaut. En option il est possible de passer sur une barrette PCIe Gen 5 de 2 To, plus rapide, ou d'obtenir une configuration RAID 0 allant effectivement jusqu'à 12 To de SSD.

Quoi qu'il en soit, les Alienware Area-51 sont équipés soit d'un écran IPS 16 pouces QHD+ et 240 Hz, couvrant intégralement le spectre DCI-P3 et montant à 500 cd/m2 de luminance ; soit d'une dalle de 18 pouces QHD+ et 300 Hz, reprenant les mêmes caractéristiques de colorimétrie et de luminance. Dans les deux cas, la certification Nvidia G-Sync est également au menu.

Et quant aux tarifs, Alienware oblige, ils sont salés. Le modèle de 16 pouces est en effet affiché en France à 4099 euros, contre 4299 euros pour son grand frère de 18 pouces. Une somme conséquente, mais plutôt en phase avec ce que propose à la concurrence à configuration équivalente.