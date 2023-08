Huawei aurait dépensé 30 milliards de dollars pour contourner l'embargo américain

À l'instar d'autres entreprises chinoises du secteur des nouvelles technologies, les activités de Huawei sont toujours accompagnées d'un fort soupçon d'inféodation au parti communiste Chinois, et généralement d'espionnage au profit de ce dernier. C'est cet argument, couplé à une guerre commerciale plus ou moins ouverte entre la Chine et les États-Unis, lancée par l'administration Trump en 2018, qui a fini par affecter Huawei.