L'étau se desserre sur Huawei : bientôt un retour d'Android aux États-Unis ?

Mais on entrevoit peut-être la lumière dans ce dossier. L'agence du département du Commerce américain dédiée à l'Industrie et à la Sécurité autorise de nouveau la publication de certaines technologies et certains logiciels. Cependant, et pour prétendre de nouveau à un partage de technologie, les entreprises placées sur liste, telles Huawei ou ZTE, vont devoir respecter certaines conditions.