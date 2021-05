Le fondateur de Huawei veut davantage miser sur le logiciel pour contourner l'embargo américain

Les volontés de Ren Zhengfei, fondateur et président historique de Huawei, semblent être à la hauteur de la déchéance de son entreprise sur le marché des smartphones . Rappelons que le géant chinois, frappé d'un embargo américain, a quitté le top 5 des ventes de téléphones mobiles au premier trimestre 2021, avec une chute vertigineuse de ses ventes, de l'ordre de 77 %. De quoi redonner le sourire à ses concurrents majeurs Apple et Samsung. Alors, Huawei compte à présent sur HarmonyOS et son écosystème de logiciels pour inverser de nouveau la tendance à long terme.