Huawei promet qu'elle n'entretiendra plus aucune relation avec Honor après la vente

Ren Zhengfei, P.-D.G. et fondateur de Huawei, a pris la parole dans un mémo interne pour rassurer sur un point, concernant la vente de sa filiale Honor. Une fois le divorce consommé, il n’y aura plus aucune relation entre Huawei et Honor. Celle-ci pourra donc retomber dans les bonnes grâces des États-Unis sans délai.