Google amorce le déploiement de Fuchsia : un OS pour les alimenter tous ?

À l’origine réservé aux adeptes des lignes de commandes, Fuchsia a obtenu son interface utilisateur en 2017. Grâce à celle-ci, basée sur des applications lancées en multitâches, et à son micro-noyau, le système semble capable de s’adapter à n’importe quel appareil ; des smartphones aux ordinateurs portables , en passant par les tablettes et autres objets connectés.



À noter par ailleurs que Fuschia est capable d’exécuter des applications Android et Linux. Cet OS, que Google décrit comme « flexible, inclusif et pragmatique », pourrait ainsi être utilisé par d’autres appareils que ceux fabriqués par le géant du Web. Samsung serait d'ailleurs en train de contribuer au projet (open source et ouvert aux développeurs de tous horizons), de même que Huawei.

En mai 2021, le fabricant coréen a par exemple ajouté un code lié au « Flash-Friendly File System » (F2FS), son projet de système alternatif de gestion des fichiers sur un périphérique de stockage (tel que celui d'un smartphone).