Fuchsia, le projet d'OS de Google, obtient la certification Bluetooth

Le nouvel OS de Google a été certifié et listé par le Bluetooth Special Interest Group (SIG). Qu'est-ce que cela signifie ? En un mot, le Bluetooth SIG est l'organisme qui supervise l'élaboration des normes Bluetooth. Tous les appareils et logiciels qui utilisent le Bluetooth doivent au préalable être certifiés avant d'être commercialisés. Ce qui signifie, pour Fuchsia, que le projet n'a pas été abandonné et qu'il s'approche, du moins un peu plus, d'un lancement.