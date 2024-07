Fuchsia OS, le système de Google, sera bientôt virtualisé sur votre smartphone Android

Lorsque les premières informations ont circulé à propos de Fuchsia OS, les rumeurs allaient bon train. On y voyait déjà pour Google une manière de regrouper Chrome OS et Android au sein d'un seul système multiplateforme. Et puis, les choses ont évolué, Fuchsia OS s'est orienté vers les objets connectés du géant de la recherche en remplaçant le système Cast sur le Nest Hub et sur le Nest Hub Max.