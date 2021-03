Google Fuchsia OS : une première version pour les développeurs en vue

Selon 9to5Google, le répertoire de développement de Fuchsia OS reprend le fonctionnement de Google Chrome. Une nouvelle branche de code estampillée release/F1 a fait son apparition en janvier. On retrouve une arborescence similaire à celle du répertoire de Chromium au sein duquel les travaux portés sur Google Chrome 90 étaient, par exemple, centralisés dans la branche release/M90 (pour Milestone 90).

Il est intéressant de noter que jusqu'à très récemment, le navigateur Google Chrome bénéficiait d'une nouvelle version stable toutes les six semaines. Or dans le répertoire de Fuchsia OS, six semaines plus tard, une nouvelle branche a fait son apparition : release/F2. Comme le rapporte 9to5Google, au sein de cette dernière, la résolution d'un bug a été décalée à la mouture suivante : F3.

Il semblerait donc que l'équipe de Google ait mis en place un calendrier de publications avec probablement différents canaux de distribution similaires à ceux de Google Chrome (Canary, Dev, Beta, Stable).