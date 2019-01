Fuchsia, le nouvel OS de Google, prendra bien en charge les apps Android

Une compatibilité o-bli-ga-toire

Source : 9to5Google

En gestation chezdepuis maintenant de longs mois, le nouvel OS maison, Fuchsia , devrait remplacer un jour l'actuel écosystèmeSelon, le futur système signé Google devrait toutefois conserver une compatibilité Android, avec la possibilité de faire tourner toutes les applications actuelles. Fuchsia fonctionnerait ainsi de la même manière que Chrome OS, qui permet lui aussi de télécharger des applications mobiles via le PlayStore.Pour dégoter l'information, le magazine est allé fouiller dans les entrailles du(AOSP), qui contient les prémices du SDK de Fuchsia. Dans ce dernier, on retrouve une ligne de code indiquant que le système va utiliser une version spécifique deDans le fond, il ne s'agit pas là d'une grosse surprise, tant on voyait mal Google proposer un OS inédit, imposant aux utilisateurs de repartir de zéro. Avec Fuchsia, les inconditionnels d'Android devraient donc retrouver un OS tout neuf, mais néanmoins compatible avec toutes les applications Android existantes, de manière à faciliter la transition.Reste à savoir maintenant quand seront disponibles les premiers terminaux sous Google Fuchsia. Selon certains, ces derniers ne devraient pas arriver avant 2020... au plus tôt. Patience donc.