iPhone 12 : Apple annonce une mise à jour pour diminuer le DAS de son smartphone

C'est l'épilogue d'une affaire qui aura enflammé l'actualité cette semaine. Mardi 12 septembre, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) indiquait que l'iPhone 12 dépassait la valeur maximale d'ondes autorisée pour un smartphone, et demandait le retrait pur et simple de l'appareil des rayons, appuyée par le ministre chargé du Numérique et des Télécommunications Jean-Noël Barrot. Apple avait préféré jouer la montre, et n'a pas souhaité prendre la parole, jusqu'à aujourd'hui.