Open Barres, l’appli de l’ANFR, permet désormais de mesurer en temps réel le DAS de son mobile

Savoir si une antenne de votre opérateur se trouve près de votre position

Ne cherchez plus le DAS de votre mobile, Open Barres le fait pour vous

Disponible depuis le mois d'août 2018, l'application mobile Open Barres, développée par l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, permettait jusqu'à maintenant d'établir un diagnostic, en temps réel, de l'état de son réseau mobile. Depuis une mise à jour du 18 décembre 2019, celle-ci affiche le débit d'absorption spécifique (DAS) de son smartphone. Le tout en temps réel, ce qui a tendance à servir l'utilisateur.Open Barres est une application encore peu connue du grand public et qui, pour l'instant, n'est disponible que sur Android . Mais malgré une relative jeunesse et des critiques parfois sévères à son encontre, celle-ci est dotée de fonctionnalités ô combien intéressantes.Elle permet notamment de vous indiquer, via votre géolocalisation, où se trouve les antennes mobiles les plus proches de votre position, et de vous informer de la génération (2G, 3G, 4G et bientôt 5G) du signal ainsi que de l'opérateur titulaire de l'antenne et co-titulaire de la station.Autre aspect intéressant, Open Barres vous propose de dresser votre propre parcours personnalisé de façon à évaluer la force du signal de votre opérateur lors d'un déplacement, qu'il soit professionnel ou personnel. Vous pouvez notamment savoir, si vous prenez le train, à quel moment votre opérateur offre la meilleure couverture possible, afin de ne pas utiliser inutilement vos données mobiles ni votre batterie. Notons que ces « parcours » peuvent être enregistrés, visualisés puis partagés via les réseaux sociaux ou par messagerie.Sur le parcours, chaque point de mesure est enregistré toutes les 30 secondes, à votre convenance pour la durée totale. Durant la retranscription de celui-ci, les couleurs (vert pour un signal impeccable, orange et rouge pour un mauvais signal ou quasi-nul) aident à se faire une idée du signal sur le trajet. La puissance du signal, elle, est exprimée en dBm, soit en Decibelles par MilliWatt.Depuis sa dernière mise à jour, Open Barres affiche, en temps réel, le DAS de son modèle de téléphone mobile. Cette fonctionnalité est apparue à la demande des ministères de la Transition écologique et solidaire, des Solidarités et de la Santé ainsi que celui de l'Économie et des Finances, qui voulaient que chaque personne puisse connaître les émissions de son appareil.Nous avons testé l'application avec un appareil pour lequel l'application a affiché un DAS tête (lorsque le mobile est placé contre sa tête) de 0,77 W/kg et un DAS tronc (le smartphone se trouve par exemple dans la poche d'une veste) de 0,99 W/kg. Rappelons que la valeur réglementaire européenne est fixée à 2 W/kg pour la tête et le tronc.Le reproche que l'on peut faire à Open Barres, c'est que l'ANFR se base, pour le DAS, sur les données fournies par les fabricants eux-mêmes, ce qui a tendance à nourrir la méfiance des utilisateurs. L'agence indique tout de même procéder elle-même à des contrôles.