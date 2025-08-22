Google dévoile de nouvelles fonctionnalités d'Android 16. On y retrouve notamment un dark mode forcé, la possibilité de modifier la couleur des icônes d'applications et un contrôle parental amélioré. Cette version devrait être disponible d'ici à la fin de l'année pour le grand public, elle est déjà disponible en bêta pour les utilisateurs de Pixel.
Google a commencé à déployer la première version bêta du QPR2 (Quarterly Platform Release 2) d’Android 16, apportant plusieurs fonctionnalités axées sur la personnalisation de l’interface et le contrôle parental. Cette mise à jour, annoncée parallèlement au lancement de la série Pixel 10, devrait être disponible pour le grand public en décembre, selon le calendrier de publication de Google.
Interface : un dark mode forcé
L’une des principales nouveautés est l’ajout d’une option permettant aux utilisateurs d’imposer le mode sombre aux applications qui ne le prennent pas en charge nativement. Selon Google, cette fonction « inverse intelligemment l’interface des applications qui apparaissent en clair malgré la sélection du thème sombre par l’utilisateur ».
Elle vise notamment à améliorer l’accessibilité pour les personnes ayant des problèmes de vue ou de photosensibilité. Le mode sombre forcé s’appliquera également aux écrans de démarrage des applications et ajustera automatiquement les couleurs de la barre d’état pour assurer une cohérence visuelle.
Thématisation automatique des icônes
Android 16 permettra aussi d’appliquer des couleurs thématiques aux icônes des applications, même si celles-ci ne proposent pas de version monochrome compatible avec le système de personnalisation actuel.
Jusqu’à présent, cette fonction dépendait de la volonté des développeurs d’intégrer une icône adaptable. Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront uniformiser l’apparence de leur écran d’accueil sans dépendre des choix des développeurs.
Un nouveau menu pour le contrôle parental
Un nouveau menu dédié aux contrôles parentaux a été ajouté dans les paramètres d’Android. Protégé par un code PIN, il centralise les outils de gestion du temps d’écran, des plages horaires d’utilisation, du blocage d’applications et du filtrage des contenus inappropriés dans les moteurs de recherche. Cette intégration simplifie l’accès aux fonctionnalités déjà disponibles via Google Family Link.
Migration de données et autres améliorations
La mise à jour facilite également le transfert de données entre Android et iOS, en améliorant la sécurité et la fiabilité du processus. D’autres fonctions seront disponibles, comme :
Un éditeur de PDF intégré pour annoter et modifier des documents.
L’intégration du partage audio personnel (Personal Audio Sharing) pour les appareils Bluetooth LE, directement accessible depuis le sélecteur de sortie audio.
Date de disponibilité
La version bêta du QPR2 est d’ores et déjà accessible aux utilisateurs de Pixel inscrits au programme bêta d’Android. Les autres devront attendre la sortie officielle prévue pour la fin de l’année.